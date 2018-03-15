Строительство скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти обойдется в 7,5 млрд рублей

В четверг, 15 марта, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" в прямом эфире на канале "Россия-24". В том числе он ответил на вопрос о перспективе строительства скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти.

"Президент страны как раз большое внимание уделил пространственному развитию России, - ответил Дмитрий Азаров. - Агломерации - это драйвер развития территории, а Самарско-Тольяттинская агломерация уникальна. По численности населения в 2,7 млн человек это крупнейшая в стране нестоличная агломерация, она уступает только агломерациям Москвы и Санкт-Петербурга".

Это дает колоссальный потенциал развития не только нашему региону, но и всей стране.

"Нам нужно это правильно использовать. И транспортные связи здесь принципиально важны. Президент России в своем послании говорил, что вся страна должна быть прошита надежными коммуникациями", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что предварительно вопрос строительства скоростной железной дороги Самара - Курумоч - Тольятти уже прорабатывался с министерством транспорта РФ и Российскими железными дорогами. Определен объем финансирования, он составит более 7,5 млрд рублей.

"Если проект будет реализован, то жители Тольятти и Самары смогут работать там, где им удобнее. Такая транспортная связь придаст мощный импульс развитию промышленности, предпринимательства, сферы услуг, всей территории", - уверен глава региона.