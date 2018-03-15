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Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе №132

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, в прямом эфире программы "Главная тема" Дмитрий Азаров напомнил, что 18 марта Россия выбирает своего президента, и долг каждого гражданина - прийти на избирательный участок.

Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе № 132 Дмитрий Азаров будет голосовать в родной школе № 132
Фото: Игорь Казановский

"Выборы президента - важнейшее политическое событие. От выбора каждого зависит будущее нашей страны. Мы должны об этом помнить", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров добавил, что исполнит гражданский долг в школе, которую окончил. "Голосовать я буду в своей родной школе №132. 18 марта я приду на избирательный участок, где обязательно увижу своих учителей, друзей детства, соседей", - сказал Дмитрий Азаров.

Он особо отметил, что все, с кем он знаком, обязательно придут на избирательные участки.

"Это люди ответственные, с четкой гражданской позицией. Каждый на своем месте делает все, чтобы уровень благосостояния людей рос, чтобы они получали качественную медицинскую помощь, качественную услугу, продукт. И эта ответственность передается детям. И я когда-то ходил на выборы со своими родителями. Прекрасная традиция", - заявил Дмитрий Азаров.

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