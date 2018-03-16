Международная делегация молодежи посетит Самарскую область

С 16 по 20 марта в Самарской области в рамках форума "Россия — страна возможностей" будет находиться с визитом международная делегация молодежи.
В составе делегации представители 10 государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Конго, Ганы.
В программе пребывания делегации в Самарской области знакомство с достопримечательностями Самары, встречи со школьниками и студентами, деятелями искусства и культуры, представителями Общественной палаты региона, посещение образовательного центра "Южный город", коворкинг-центра "Футурум", центра прорывных исследований при Самарском государственном медицинском университете, экскурсии в областной художественный музей, Музей модерна, музейный комплекс "Бункер Сталина".
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ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные