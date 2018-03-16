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Общество

Международная делегация молодежи посетит Самарскую область

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 по 20 марта в Самарской области в рамках форума "Россия — страна возможностей" будет находиться с визитом международная делегация молодежи.

В составе делегации представители 10 государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии,  Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Конго, Ганы.

В программе пребывания делегации в Самарской области знакомство с достопримечательностями Самары, встречи со школьниками и студентами, деятелями искусства и культуры, представителями Общественной палаты региона, посещение образовательного центра "Южный город", коворкинг-центра "Футурум", центра прорывных исследований при Самарском государственном медицинском университете, экскурсии в областной художественный музей, Музей модерна, музейный комплекс "Бункер Сталина".

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Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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