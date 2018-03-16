Международная делегация молодежи посетит Самарскую область

С 16 по 20 марта в Самарской области в рамках форума "Россия — страна возможностей" будет находиться с визитом международная делегация молодежи.

В составе делегации представители 10 государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Конго, Ганы. В программе пребывания делегации в Самарской области знакомство с достопримечательностями Самары, встречи со школьниками и студентами, деятелями искусства и культуры, представителями Общественной палаты региона, посещение образовательного центра "Южный город", коворкинг-центра "Футурум", центра прорывных исследований при Самарском государственном медицинском университете, экскурсии в областной художественный музей, Музей модерна, музейный комплекс "Бункер Сталина".