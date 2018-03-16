На М-5 в Самарской области из-за снегопада несколько фур съехали в кювет

В пятницу, 16 марта, несколько большегрузов оказались в кювете на автодороге М-5 в Самарской области, пишет ktv-ray.ru.
Один из большегрузов вылетел с трассы в районе поворота на Октябрьск. Водитель тягача Volvo с номерами Самарской области, который ехал в сторону Самары, говорит, что во время движения его грузовик внезапно занесло на скользкой дороге. Причиной тому может также быть сильный боковой ветер.
Еще одна фура оказалась в кювете на участке автодороги между Октябрьском и Мироново. Большегруз "Деловые линии" с московскими номерами сейчас пытаются вытащить на дорогу другие дальнобойщики с помощью троса.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", средняя скорость движения на федеральной автодороге в районе Сызрани из-за сложных метеоусловий не превышает 65-70 км/час. Как сообщают очевидцы, трассу посыпает песком спецтехника.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !