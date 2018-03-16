В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Самарец добивается расследования законности деятельности мастерской по ремонту гаджетов, работающей в доме №195 на ул. Самарской.

История началась в январе 2017 г. с того, что мужчина сдал свой iPhone для ремонта в сервис под вывеской "МИКЛ" и ИП Кофанов.

Он обратился в него по рекомендации ювелира Рашида Имангулова, работавшего в той же мастерской, за соседним столом с мастером по ремонту гаджетов Сергеем. На словах Сергей заверил, что устранит повреждение — вмятину на корпусе — быстро и качественно. Через день он заявил, что все-таки придется покупать новый корпус, а после получения для этого 8 тыс. рублей просто пропал.

Обманутый клиент написал заявление в полицию, оценив ущерб в 53 тыс. рублей.

Последовавшие за этим события, вызвали у пострадавшего подозрения, что владельцам мастерской есть, что скрывать, а помогать им в этом, видимо, готовы правоохранители.

Так, подозреваемого 35-летнего Сергея Пигасова, который, как оказалось, работал в сервисе нелегально, оперативно отправили в СИЗО, что странно для такого, казалось бы, мелкого дела. Это было похоже на попытку быстро обозначить крайнего и сгладить конфликт, считает пострадавший.

Уже после того, как заявление обманутого клиента было направлено из УВД Самары в Ленинское РОВД, хозяин мастерской Михаил Кофанов, написал заявление на своего сотрудника, обвинив его в кражах инструментов и деталей телефонов. Позднее заявления написали ювелир Рашид Имангулов, у которого пропал микроскоп, и мужчина, у которого был похищен сданный в ремонт ноутбук. Уголовные дела по четырем эпизодам были объединены в одно производство.

По словам лишившегося телефона мужчины, Кофанов мог пойти на такой шаг, чтобы получить статус пострадавшего и отвести от себя подозрения.

Клиент мастерской утверждает, что Михаил Кофанов звонил ему с предложением возместить ущерб и "замять" дело. Позднее деньги от семьи Кофановых, по словам мужчины, приносили и полицейские, а сам владелец мастерской, будучи допрошенным в качестве свидетеля в суде, рассказал, что ему якобы звонил глава Ленинского РОВД и советовал как решить возникшую проблему.

В апреле следователь по делу предложила потерпевшему забрать телефон, который изъяли у Пигасова. Однако клиент мастерской отказался это сделать, мотивируя тем, что необходимо выяснить не подменялись ли детали телефона (к тому времени мужчина уже знал, что такие ситуации якобы возникали у других обращавшихся в злополучную мастерскую), установить роль в преступлении владельцев мастерской — членов семьи Кофановых, а также изучить насколько законно велся бизнес.

"Также следователь предлагала мне подписать гражданский иск, который она составила за меня, — рассказывает потерпевший. — Подозреваю, что такая услужливость имела целью закрытие уголовного дела. Мне же принципиально важно разобраться в этой ситуации до конца и добиться от полиции полноценного расследования не только по факту кражи, но и проверки законности предпринимательской деятельности семьи Кофановых. Ведь ущерб от нее мог быть значительно больше того, что был нанесен мне лично".

В апреле же Пигасову было предъявлено обвинение. Но в конце мая дело о краже смартфона было выделено в отдельное производство — якобы по этому эпизоду было недостаточно доказательств. А в июне следователем и вовсе было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия в связи "с не установлением лица, подлежащего привлечению к ответственности".

"Следователь лишь однажды допросил меня. И с апреля с моим участием не производилось никаких следственных действий. Я даже не приглашался на опознание обманувшего меня мастера, но в то же время требовал проведения очных ставок с ним и Кофановыми — сыном и матерью", — рассказывает потерпевший.

При этом уже в июле прошел суд, и Пигасов, признавший вину по трем эпизодам, получил условный срок и вышел на свободу. Об этом обманутый клиент узнал только в сентябре из документов, размещенных на сайте Ленинского районного суда.

Пострадавший из всего этого сделал вывод о возможных коррупционных связях Кофановых. Пытаясь добиться полноценного расследования, он обращался в прокуратуру и ГУ МВД, просил провести очные ставки с Кофановыми.

А в октябре мужчина потребовал привлечь к уголовной ответственности следователя — за злоупотребление служебными полномочиями, указывая на манипуляции с его делом.

"Как так, возбудив дело именно по моему заявлению в отношении конкретного лица, следователь приостанавливает расследование в связи с не установлением лица? Дело в это время с другими эпизодами слушается в суде, и Пигасов на тот момент даже арестован", — рассказывает мужчина.

Пострадавший по этим нарушениям, допущенным при расследовании, продолжает жаловаться в органы прокуратуры и МВД. Ему приходят промежуточные ответы, которые он считает неконкретными - из них не ясно кто, как и за что был наказан за этот ворох нарушений.

"Суть ответов в том, что дело отправлено в суд. На это и был сделан весь расчет — на то, что суд вынесет приговор крайнему, назначенному Кофановым и Имангуловым асоциальному Пигасову, а их бизнес продолжит существовать", — рассказывает пострадавший.

Действительно, в начале декабря оказавшееся таким "сложным" дело о краже смартфона все-таки поступило в Ленинский районный суд. Следующее заседание назначено на понедельник, 19 марта.

По словам потерпевшего, он планирует добиться от суда должной оценки роли Кофановых в преступлении и проверки законности их бизнеса.

Примечательно, что на одном из заседаний Кофанов сообщил, что сейчас он трудится в ООО "Кирпич вокруг", где учредителем является его мать, а компания занимается "укладкой тротуарной плитки по городу". Действительно, на соседней двери с мастерской висит соответствующая вывеска, а перед зданием выставлены образцы плитки и отделочных материалов, что добавляет колорита и без того эклектичной среде.

"Почему эта избушка работала и работает в центре города годами под условными, периодически меняющимися вывесками ранее ликвидированных юрлица и ИП, что подтверждает допрошенный в суде и сам Михаил Кофанов? Какая связь этого сомнительного семейного бизнеса "на все руки" с начальником РОВД, который, как я понял из показаний данных в суде, участвует в минимизации рисков для Кофанова и Имангулова от поданного мною заявления? Зачем Кофанов рассказывает в суде о своем сегодняшнем плиточном бизнесе, не с целью ли указать на то, что ему позволено в центре города иметь "Ай-Ти-ювелирную избушку", в которой нелегалы обманывает людей?", — задает вопросы пострадавший.

Мужчина также недоумевает почему, когда он ставит подобные вопросы в суде, прокуратура района в лице гособвинителя Филипповой не хочет дать им ход и обратить внимание на нарушения.

"Я также считаю, что проблема намного шире, она носит системный характер — таких полулегальных "избушек" по городу разбросано большое количество. В них работают нелегалы, оказываются некачественные услуги, клиенты элементарно обворовываются и обманываются. Вопрос как они платят налоги. Все это точно не работает на образ Самары как современного города. Непонятно как их не замечают надзорные органы, муниципальные власти, городской департамент потребительского рынка", — акцентирует внимание на проблеме пострадавший.