В Самарской области открылся второй ПЭТ-центр

В пятницу, 16 марта, в Самаре на территории областного онкодиспансера открылся высокотехнологичный центр ядерной медицины - ПЭТ-центр.
Самарская область стала единственным регионом, где теперь функционируют два медучреждения для диагностики онкологических заболеваний с помощь ПЭТ-КТ сканера.
Новый центр сможет проводить до 5 тыс. исследований в год, при этом медпомощь будет осуществляться по ОМС. Менее полугода назад подобное учреждение заработало в Тольятти: суммарно региональные ПЭТ-центры могут принять 10 тыс. пациентов в год.
Ввод в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений - это задача, которую поставил президент России.
Важнейший раздел послания федеральному собранию был посвящен сбережению человека. Глава государства говорил о задачах по предоставлению качественной высокотехнологичной медицины, увеличению продолжительности жизни, стремлению России войти в клуб 80+ по продолжительности жизни.
В Самарской области сегодня создается целая система борьбы с онкологическими заболеваниями. Их взаимодействие будет выстроено на самой тесной основе.
Стоит отметить, что в самарском ПЭТ-центре планируется проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ-КТ. Если это произойдет, Самара будет единственным городом России, где проводятся такие исследования.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.