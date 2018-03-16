В Самарской области открылся второй ПЭТ-центр

В пятницу, 16 марта, в Самаре на территории областного онкодиспансера открылся высокотехнологичный центр ядерной медицины - ПЭТ-центр.

Самарская область стала единственным регионом, где теперь функционируют два медучреждения для диагностики онкологических заболеваний с помощь ПЭТ-КТ сканера.

Новый центр сможет проводить до 5 тыс. исследований в год, при этом медпомощь будет осуществляться по ОМС. Менее полугода назад подобное учреждение заработало в Тольятти: суммарно региональные ПЭТ-центры могут принять 10 тыс. пациентов в год.

Ввод в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений - это задача, которую поставил президент России.

Важнейший раздел послания федеральному собранию был посвящен сбережению человека. Глава государства говорил о задачах по предоставлению качественной высокотехнологичной медицины, увеличению продолжительности жизни, стремлению России войти в клуб 80+ по продолжительности жизни.

В Самарской области сегодня создается целая система борьбы с онкологическими заболеваниями. Их взаимодействие будет выстроено на самой тесной основе.

Стоит отметить, что в самарском ПЭТ-центре планируется проводить диагностику сердечно-сосудистой системы с помощью ПЭТ-КТ. Если это произойдет, Самара будет единственным городом России, где проводятся такие исследования.