Две женщины обокрали пенсионерку, представившись сотрудницами соцслужбы

В Красноярском районе полиция разыскивает двух женщин славянской внешности по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 16 февраля они, представившись работницами социальной службы, похитили из квартиры 81-летней жительницы пос. Новосемейкино 30 тыс. рублей.

Приметы подозреваемых: худощавое телосложение, были одеты в болоньевые черные куртки до колен с капюшоном. Одна из подозреваемых носит очки в черной оправе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых или опознал их, полиция просит обращаться по телефону дежурной части отдела МВД России по Красноярскому району 8 (84657) 2-13-78 или 02 (102 — с мобильного).



