Сотрудницу "Народной сберегательной кассы" в Похвистневе осудили за мошенничество

В Похвистневском районе суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в июне 2015 г. в офис кредитного потребительского кооператива "Народная сберегательная касса" обратился пенсионер, хотевший внести деньги на 12 месяцев под 24% годовых. Составив фиктивный договор, сотрудница кооператива получила от клиента 200 тыс. руб., но не внесла их в кассу, а похитила.

Суд признал женщину виновной назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил.