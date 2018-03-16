Сотрудницу "Народной сберегательной кассы" в Похвистневе осудили за мошенничество

В Похвистневском районе суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в июне 2015 г. в офис кредитного потребительского кооператива "Народная сберегательная касса" обратился пенсионер, хотевший внести деньги на 12 месяцев под 24% годовых. Составив фиктивный договор, сотрудница кооператива получила от клиента 200 тыс. руб., но не внесла их в кассу, а похитила.
Суд признал женщину виновной назначил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил.
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А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.