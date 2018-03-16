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Общество

Иностранные участники форума "Россия - страна возможностей" приехали в Самарскую область

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 марта, в Самару прибыли иностранные участники форума "Россия - страна возможностей". В составе делегации - представители десяти государств: Франции, Польши, Хорватии, Сербии, Молдовы, Украины, Кыргызстана, Туркменистана, Конго, Ганы.

В аэропорту Курумоч участников форума встретили представители администрации губернатора Самарской области. Первым пунктом в запланированной программе стало посещение микрорайона Южный город и расположенной в нем школы, открытой полгода назад.

Экскурсию для гостей провел директор учебного заведения Владимир Кильдюшкин. Он продемонстрировал, что в этой школе созданы все условия для всестороннего развития личности ребенка.

В сопровождении директора участники делегации посетили кабинеты биологии, химии, музыки, изобразительного искусства, музыкальную студию, класс робототехники, библиотеку, спортивный и танцевальный залы, типографию. Познакомились с техническим оснащением и оборудованием, с помощью которого здесь ведется обучение.

Молодые люди восхитились разработкой самарских ученых - высокореалистичным трехмерным атласом, созданным сотрудниками Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.

"Ощущение - что мы побывали в школе будущего, - поделилась впечатлениями участница форума из Приднестровья Светлана Молаке. - Именно к этому уровню должны стремиться современные школы. Я объездила уже много регионов в России и за границей и могу с уверенностью сказать, что подобное вижу впервые. Пообщавшись с преподавателями и сотрудниками школы, хочу сказать, что это уникальные по своей энергетике люди, цель которых - зажигать огонь знаний в сердцах нового поколения".

Завтра, 17 марта, участников молодежного форума ждет насыщенный культурными мероприятиями день. Они посетят Музей модерна, Самарский областной художественный музей и побывают на концерте в филармонии.

Напомним, форум "Россия - страна возможностей" является одним из проектов открытой одноименной платформы "Россия - страна возможностей", созданной по поручению президента Российской Федерации. Цель платформы - формирование прозрачных социальных лифтов для самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также поддержка общественно полезных инициатив.

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