Дмитрий Азаров поздравил межрегиональную лигу КВН "Самара" с началом сезона

Первая игра 1/8 финала между региональными командами лиги КВН "Самара" прошла 16 марта в ЦРК "Звезда". Помимо самарских участников, в этот вечер на сцену сразиться в юморе вышли команды из Уфы и Омска. По мнению жюри, именно они были самыми веселыми и находчивыми в этой игре.

С началом финального сезона поздравить лигу приехал почетный гость - глава Самарской области Дмитрий Азаров. "Я думаю, чем больше команд будет к нам приезжать, тем сильнее будет становиться наша лига, - сказал Дмитрий Азаров. - Сегодня была отличная игра. Приятно, что у нас страна возможностей. И здесь мы видим, как они прекрасно реализуются".

По итогам соревнования жюри первое место отдало команде "Лица республики" (Башкортостан). С отставанием в 0,1 балла, второе место разделили "Джигиты" (Омск) и "Неваляшка" (Самара). Чуть меньше баллов заработали самарские команды 2×2 и "Спортфак".

Следующая 1/8 финала, где за право считаться самыми смешными будут соревноваться девять команд, пройдет 22 марта.