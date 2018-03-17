В Шентале четыре человека погибли и один пострадал при крупном пожаре в частном доме

В пятницу, 16 марта, в 19:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина в с. Шентала, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 200 кв. м. В тушении участвовали 20 человек, которые, используя восемь единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 03:51 уже в субботу 17 марта.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, по предварительным данным, при пожаре погибли четыре человека: двое мужчин в возрасте 54 и 42 лет и две женщины, одной из которых около 42 лет, а другой примерно 50 лет.
Кроме того, пожарными при тушении была спасена женщина в возрасте около 44 лет. Предположительно, она получила телесные повреждения.
Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?