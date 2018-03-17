В Шентале четыре человека погибли и один пострадал при крупном пожаре в частном доме

В пятницу, 16 марта, в 19:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина в с. Шентала, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 200 кв. м. В тушении участвовали 20 человек, которые, используя восемь единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 03:51 уже в субботу 17 марта.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, по предварительным данным, при пожаре погибли четыре человека: двое мужчин в возрасте 54 и 42 лет и две женщины, одной из которых около 42 лет, а другой примерно 50 лет.

Кроме того, пожарными при тушении была спасена женщина в возрасте около 44 лет. Предположительно, она получила телесные повреждения.

Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.