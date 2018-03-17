Молодежь Юго-Западного управления Минобрнауки Самарской области не боится новых знаний

В Юго-Западном управлении Минобрнауки Самарской области академические знания уважают. Но с необходимостью много чему учить молодые кадры сталкиваются постоянно. Руководитель управления Виктория Пасынкова отмечает, что в последние 10-15 лет кадровая ситуация в округе изменилась — и молодые педагоги охотно идут работать в школу, и качественно они теперь другие. Новое поколение отличается стремлением вникнуть в детали. И это очень помогает в работе с проблемами, которые встают перед каждым учителем, начинающим свою карьеру. Речь не только о материальных затруднениях (для этого в Самарской области есть региональные программы доплат и стипендий), но и об адаптации в коллективе, овладении тонкостями и секретами профессиональных технологий.

"Школа молодого педагога"

Повышением квалификации педагогов (в числе прочего) в округе занимается специально Чапаевский ресурсный центр. На его базе созданы курсы для учителей, отрабатывающих свои первые три года — "Школа молодого педагога", которые преподаватели и учащиеся неофициально назвали "курсы молодого бойца". Никакой теории — только практические занятия, посвященные тем реальным проблемам, с которыми сталкиваются начинающие педагоги. Как начисляется зарплата (и что такое стимулирующие баллы), как и для чего можно повысить свою квалификацию, зачем им (и нужно ли) вступать в профсоюз? И т. п.

фото предоставлено ЮЗУ

В течение года на 8 практических занятиях все это обсуждается "молодыми бойцами" со специально приглашаемыми опытными специалистами и директорами школ (15-20 человек). Практикующие психологи, например, рассказывают о своем опыте решения реальных конфликтов. Более того — общение работает в обе стороны, представители нового поколения учителей не стесняются задавать вопросы и доказывать свою точку зрения, докапываются до самой сути, не ограничиваясь общими понятиями и формулировками. А их молодость становится преимуществом и ценным ресурсом — они помогают опытным педагогам найти общий язык с современными детьми, знакомят с информационными технологиями.

"Клуб молодого специалиста"

Еще одним начинанием для молодых стал "Клуб молодого специалиста", объединяющий педагогов, стаж которых не достиг пяти лет. Это неформальное содружество людей, которые периодически собираются, чтобы делать что-то интересное и необычное. Например, в 2015 году команда Юго-Западного управления получила золотые медали на выставке "УчСиб" в Новосибирске, посвященной актуальным вопросам развития современного образования.

Каждый год участвует команда "КМС" и в региональных конкурсах профессионального мастерства, добиваясь в них успешных результатов — например, в 2014 году в Нефтегорске под руководством президента клуба Ильи Пономаренко (преподавателя из школы № 1 Чапаевска) заняли первое место. Правда, Виктория Пасынкова жалуется (но со скрытой гордостью, конечно) — конкурсы с каждым годом становятся все профессиональнее и представительнее, и побеждать в них все сложнее.

фото предоставлено ЮЗУ

Участвует "Клуб" в совместных мероприятиях с другим объединением — окружным клубом "Учитель года", в который входят участники этого ежегодного конкурса. Активные, энергичные и креативные молодые специалисты организуют мастер-классы и встречи, в подготовке которых используют свой энтузиазм и нерастраченные силы (а также организационные ресурсы, предоставляемые руководством образовательного округа).

В этом году "Клуб молодого специалиста" готовит свой первый выпуск — прошло пять лет со дня его основания, хотя участники настолько сдружились друг с другом, что расставаться насовсем не хотят и не планируют.

Связь с землей — важнее денег

На вопрос, нет ли планов выйти с такими интересными и необычными начинаниями (потому что и "Школа молодого педагога", и "Клуб молодого специалиста" — собственные проекты ЮЗУ), Виктория Пасынкова неожиданно, но честно отвечает отрицательно. Потому что если все это уйдет на более высокий уровень, потеряется связь с конкретными людьми, школами, родной землей. Потому что работа — для людей, для того, чтобы им было легче и интереснее, а не люди — для работы и "для галочки". Из-за этого не хотят в управлении и бюджетного финансирования для той работы с молодыми специалистами, которую уже ведут — деньги людей "разбалуют", потеряются энтузиазм и инициатива, на которых они занимаются тем, что интересно именно им.

Какой же помощи будут в Юго-Западном управлении рады? Например, более пристальному вниманию к своим проблемам со стороны местного самоуправления. Весьма актуально предоставление молодым учителям служебного жилья — одной 25-процентной надбавкой к зарплате педагога нынче в район заманить трудно, "где жить?" спрашивает при обсуждении трудоустройства "каждый первый". Без служебного жилья, кстати, не будет иметь никакого смысла и обязательная отработка по распределению после вузов, о возвращении которой сегодня идет много разговоров.

А вот что реально бы помогло — законодательное закрепление обязанности отработки для тех, кто прошел целевое обучение в вузах. Как происходит сейчас? Спускаются из министерства заявки на "целевиков", составляются списки, многие из тех (давайте скажем честно), кому "просто так" поступить в вузы было бы трудновато, получают высшее образование… После чего не хотят возвращаться в родной округ — "ой, мы что-то передумали работать педагогами!". И ничего с такими "отказниками" окружное управление поделать не может. А вот если бы разрешили подписывать с ними заранее договоры о предоставлении льгот взамен обязательства отработать три года в школе пославшего "целевика" округа, ситуация была бы совсем другой.

Призер, лауреат

В 2014 году в школу села Хворостянка пришла учительница русского языка и литературы Ольга Обухова. Наставником ей была назначена учитель высшей квалификационной категории Жумабике Сарсенгалиева. Под руководством наставника Ольга победила в районном конкурсе "Лучший молодой специалист года-2017", стала призером окружного конкурса профессионального мастерства "Золотая коллекция видеоуроков", а также лауреатом IV областного конкурса "Молодой учитель-2017", заняв на заочном этапе второе место.

Династия наставников

Когда молодой учитель приступает к работе, он, конечно же, нуждается в поддержке. В Юго-Западном управлении уже не первый год успешно работает "Школа молодого учителя". В 2017 году в школу села Криволучье-Ивановка в Красноармейском районе пришла учитель начальных классов Александра Тявина. Почти год она работает под руководством наставника — учителя начальных классов Наталии Кульковой, своей мамы. Александра — продолжатель педагогической трудовой династии Беляевых — Кульковых, которую основала ее прабабушка Анна Беляева.

Лаборатория идей

В школе № 4 Чапаевска трудится 5 молодых специалистов, потому так важна работа наставников. Заслуженный учитель Самарской области Елена Татаринцева руководит творческой лабораторией педагогических идей. Педагогами-наставниками Валентиной Харымовой и Ольгой Зубовой тщательно подбираются формы и методы обучения молодых учителей: проблемно-деловая игра; работа в составе творческой группы; ярмарка педагогических идей; просмотр отснятых уроков; групповые и индивидуальные консультации; посещение и анализ открытых уроков; мастер-классы.

Кураторы из Масленникова

В течение последних пяти лет школа в поселке Масленниково Хворостянского района приняла 11 молодых специалистов. Работу с молодыми курирует Виктор Шустов — мастер своего дела. Его задачей является обеспечение молодых получением денежной субсидии, а также помощь в решении вопросов, связанных с жильем, ремонтом, бытом. А самое главное — наладить сотрудничество между опытным учителем и молодым специалистом. Наставниками в школе стали учителя математики Галина Гомонова и Нина Деревяга, учителя начальных классов Наталья Зворыгина и Оксана Эйснер.