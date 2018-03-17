Молодым педагогам школы №9 города Чапаевска помогают опытные наставники

В системе образования существуют проблемы, связанные с педагогическими кадрами, одна из них — приток молодых специалистов. Как привлечь их в школу и как удержать?
За последние два года в школу № 9 города Чапаевска пришли 6 молодых специалистов со стажем не более 5 лет (учителя математики, английского языка, начальных классов, биологии, истории и логопед). Окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий педагог уже является профессионалом. И для успешной адаптации молодых специалистов создано методическое объединение "Школа молодого учителя", руководителем которого является заместитель директора Оксана Ягова. Она старается понять, какая помощь требуется каждому учителю, как рациональнее использовать их способности.
В рамках методического объединения организована работа наставников (куратор начальной школы Марина Булгакова, куратор внеклассной работы Елена Хорохорина). Под их чутким руководством молодые учителя создают свой педагогический стиль, "почерк" в работе, ищут лучшие технологии, методики в обучении школьников, участвуют в конкурсах и побеждают. Мария Бикеева — участник регионального конкурса "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области — 2017" и призер окружного конкурса "Золотая коллекция видеоуроков", Юлия Серкова — победитель регионального конкурса "Молодой учитель — 2017".
В 2016-2017 учебном году в школе запустили педагогический проект "Использование коллаборационных форм взаимодействия как средства достижения согласия между педагогами разных уровней образования в подходах к обучению и воспитанию обучающихся". Молодые специалисты приняли активное участие: анализировали программы, учебники начальной и средней школы, выступали со своим методическим материалом. Было приятно видеть блеск в их глазах, огромный интерес к работе, вдумчивое постижение всех школьных "мелочей", желание совершенствовать свои знания.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!