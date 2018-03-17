Молодым педагогам школы №9 города Чапаевска помогают опытные наставники

В системе образования существуют проблемы, связанные с педагогическими кадрами, одна из них — приток молодых специалистов. Как привлечь их в школу и как удержать?

За последние два года в школу № 9 города Чапаевска пришли 6 молодых специалистов со стажем не более 5 лет (учителя математики, английского языка, начальных классов, биологии, истории и логопед). Окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий педагог уже является профессионалом. И для успешной адаптации молодых специалистов создано методическое объединение "Школа молодого учителя", руководителем которого является заместитель директора Оксана Ягова. Она старается понять, какая помощь требуется каждому учителю, как рациональнее использовать их способности.

В рамках методического объединения организована работа наставников (куратор начальной школы Марина Булгакова, куратор внеклассной работы Елена Хорохорина). Под их чутким руководством молодые учителя создают свой педагогический стиль, "почерк" в работе, ищут лучшие технологии, методики в обучении школьников, участвуют в конкурсах и побеждают. Мария Бикеева — участник регионального конкурса "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области — 2017" и призер окружного конкурса "Золотая коллекция видеоуроков", Юлия Серкова — победитель регионального конкурса "Молодой учитель — 2017".

В 2016-2017 учебном году в школе запустили педагогический проект "Использование коллаборационных форм взаимодействия как средства достижения согласия между педагогами разных уровней образования в подходах к обучению и воспитанию обучающихся". Молодые специалисты приняли активное участие: анализировали программы, учебники начальной и средней школы, выступали со своим методическим материалом. Было приятно видеть блеск в их глазах, огромный интерес к работе, вдумчивое постижение всех школьных "мелочей", желание совершенствовать свои знания.