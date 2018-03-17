По факту гибели четырех человек на пожаре в Шентале возбуждено уголовное дело

В субботу, 17 марта, Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Шентале, сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что в пятницу, 16 марта, в восьмом часу вечера произошел пожар в частном доме на ул. Калинина в с. Шентала. Загорелись также и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м.

20 человек, используя восемь единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 03:51 уже в субботу, 17 марта.

После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 54 и 42 лет и двух женщин, одной из которых около 42 лет, а другой примерно 50 лет.

Кроме того, при тушении была спасена женщина в возрасте около 44 лет. Предположительно, она получила телесные повреждения. В СУ СК РФ по Самарской области уточнили, что тела погибших обгорели, внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

Возбужденное уголовное дело по факту смерти людей на пожаре квалифицировано по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, накануне, компания из пяти человек распивала спиртные напитки в указанном доме, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Женщине-хозяйке дома удалось выбраться из жилища. В настоящее время она находится в больнице. Остальные присутствующие в доме погибли".

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, подозреваемые в преступлении.