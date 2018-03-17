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Пожары Происшествия

По факту гибели четырех человек на пожаре в Шентале возбуждено уголовное дело

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 марта, Шенталинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Шентале, сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, что в пятницу, 16 марта, в восьмом часу вечера произошел пожар в частном доме на ул. Калинина в с. Шентала. Загорелись также и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м.

20 человек, используя восемь единиц техники, полностью ликвидировали пожар в 03:51 уже в субботу, 17 марта.

После тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 54 и 42 лет и двух женщин, одной из которых около 42 лет, а другой примерно 50 лет.

Кроме того, при тушении была спасена женщина в возрасте около 44 лет. Предположительно, она получила телесные повреждения. В СУ СК РФ по Самарской области уточнили, что тела погибших обгорели, внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

Возбужденное уголовное дело по факту смерти людей на пожаре квалифицировано по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"По предварительным данным, накануне,  компания из пяти человек распивала спиртные напитки в указанном доме, — сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. — В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар. Женщине-хозяйке дома удалось выбраться из жилища. В настоящее время она находится в больнице. Остальные присутствующие в доме погибли".

В настоящее время назначены все необходимые судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, подозреваемые в преступлении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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