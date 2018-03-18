Бизнесмена, подозреваемого в подкупе, не отпустили под залог

В пятницу, 16 марта, в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Самарского районного суда о продлении на два месяца срока домашнего ареста 36-летнему соучредителю ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексею Нонява, обвиняемому в коммерческом подкупе.
Адвокат подследственного Анатолий Кузнецов просил суд отпустить его клиента на свободу под залог в 1 млн рублей. Доводами защиты стало то, что Нонява ранее не судим, свою вину признает, денег не брал, а только присутствовал в кабинете при их передаче. Однако суд отказал в удовлетворении жалобы, не найдя оснований для изменения решение нижестоящей инстанции.
Напомним, 11 января федеральный судья Алла Балова отказала в удовлетворении ходатайства следователей регионального СУ СКР об аресте руководителей ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексея Калдаева и Алексея Нонява, которые накануне были задержаны оперативными сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в коммерческом подкупе.
По версии предварительного следствия, задержанные, угрожая расправой, требовали у руководителя подрядной организации 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Директор организации-подрядчика, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.
ООО "ЭнергоМонтажСервис" учреждено в 2013 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Грозненской, 1. Совладельцами выступают Алексей Нонява (33,44%), Алексей Калдаев (33,28%) и Павел Цыганов (33,28%). Нонява и Калдаев в разное время занимали кресло гендиректора компании. С декабря организацией руководит Светлана Григорьева.
Основной вид деятельности компании - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. ООО выполняет работы в том числе для структур "Транснефти". В 2016 г. выручка составила 92 млн руб., прибыль - 400 тыс. рублей.
По тому же адресу зарегистрировано ООО "ЭМС ТЕХНОЛОДЖИ" (строительство жилых и нежилых зданий), единоличным владельцем которого является Алексей Нонява.
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Я тоже пострадала от этой "Александрии"("Голда"). Хотела бы быть в числе потерпевших. Куда можно обратиться?
Неужели все кони и коровы пошли под нож, а простые работяги остались без работы? Что можно сделать, чтобы спасти ситуацию?
Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!
Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.