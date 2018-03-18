Бизнесмена, подозреваемого в подкупе, не отпустили под залог

В пятницу, 16 марта, в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на решение Самарского районного суда о продлении на два месяца срока домашнего ареста 36-летнему соучредителю ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексею Нонява, обвиняемому в коммерческом подкупе.

Адвокат подследственного Анатолий Кузнецов просил суд отпустить его клиента на свободу под залог в 1 млн рублей. Доводами защиты стало то, что Нонява ранее не судим, свою вину признает, денег не брал, а только присутствовал в кабинете при их передаче. Однако суд отказал в удовлетворении жалобы, не найдя оснований для изменения решение нижестоящей инстанции.

Напомним, 11 января федеральный судья Алла Балова отказала в удовлетворении ходатайства следователей регионального СУ СКР об аресте руководителей ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексея Калдаева и Алексея Нонява, которые накануне были задержаны оперативными сотрудниками регионального УФСБ по подозрению в коммерческом подкупе.

По версии предварительного следствия, задержанные, угрожая расправой, требовали у руководителя подрядной организации 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Директор организации-подрядчика, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.

ООО "ЭнергоМонтажСервис" учреждено в 2013 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Грозненской, 1. Совладельцами выступают Алексей Нонява (33,44%), Алексей Калдаев (33,28%) и Павел Цыганов (33,28%). Нонява и Калдаев в разное время занимали кресло гендиректора компании. С декабря организацией руководит Светлана Григорьева.

Основной вид деятельности компании - производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. ООО выполняет работы в том числе для структур "Транснефти". В 2016 г. выручка составила 92 млн руб., прибыль - 400 тыс. рублей.

По тому же адресу зарегистрировано ООО "ЭМС ТЕХНОЛОДЖИ" (строительство жилых и нежилых зданий), единоличным владельцем которого является Алексей Нонява.