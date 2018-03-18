Из "Волгаря" пустят новый автобусный маршрут до площади Революции

Руководство ГК "Амонд" достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту "17 квартал (новые очереди ЖК "Волгарь") — площадь Революции", об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Информацию в твиттере подтвердила и глава города Елена Лапушкина, отметив, что точная дата открытия маршрута будет известна чуть позже. Ориентировочные сроки запуска: две недели. Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту "Волгарь" — железнодорожная платформа Красный Кряжок".