Самару расчищают от снега 500 единиц техники и 3 тысячи рабочих

В воскресенье, 18 марта, коммунальные службы Самары по поручению городских властей вышли на расчистку снега с 4:00 и нацелены на работу в круглосуточном режиме, сообщает мэрия.
Акцентируется внимание на придомовых территориях – приведении в порядок выходов из подъездов многоквартирных домов, пешеходных дорожек, а также на уборку внутриквартальных проездов. Для расчистки этих территорий во всех районах города выход спецтехники в день увеличен до 243 единиц, дворников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК - до 2613 человек.
Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.
Кроме того, в условиях изменившейся погоды (метели и повышения температуры наружного воздуха) усилена работа по очистке кровель от наледи и снега. Особое внимание при этом уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет