В Самаре стартовала общественная акция "Россия — Крым: вместе навсегда!"

Вечером 18 марта в Самаре проходит областная общественная акция "Россия — Крым: вместе навсегда!", посвященная четвертой годовщине возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав России. Еще за час не начала мероприятия площадь имени Куйбышева начала заполняться молодежью.
Сейчас уже началась праздничная программа, посвященная историческому событию. В ней участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы. В течение часа участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении "Точка роста", могут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте и каждый 50-й отметившийся получит приз.
"Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, так сказать, выполнил свой гражданский долг. После чего решил прийти на площадь имени Куйбышева и принять участие в акции, так хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крымского полуострова в состав России, безусловно, является таковым, - рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко. - Нам на уроках истории рассказывали о Крыме. Пока я там не был, но надеюсь побывать".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.