В Самаре стартовала общественная акция "Россия — Крым: вместе навсегда!"

Вечером 18 марта в Самаре проходит областная общественная акция "Россия — Крым: вместе навсегда!", посвященная четвертой годовщине возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав России. Еще за час не начала мероприятия площадь имени Куйбышева начала заполняться молодежью.

Сейчас уже началась праздничная программа, посвященная историческому событию. В ней участвуют областные вокально-инструментальные и танцевальные коллективы. В течение часа участники общественной акции, зарегистрированные в мобильном приложении "Точка роста", могут поставить отметку (чек-ин) на интерактивной карте и каждый 50-й отметившийся получит приз.

"Я сегодня первый раз в жизни проголосовал на выборах, так сказать, выполнил свой гражданский долг. После чего решил прийти на площадь имени Куйбышева и принять участие в акции, так хочу быть причастным к тем важным событиям, которые происходят в нашей стране. А празднование годовщины вхождения Крымского полуострова в состав России, безусловно, является таковым, - рассказал учащийся одного из колледжей Алексей Радченко. - Нам на уроках истории рассказывали о Крыме. Пока я там не был, но надеюсь побывать".