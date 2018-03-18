На площадь им. Куйбышева пришли волонтеры акции "Мы вместе!"

В воскресенье, 18 марта, также стартовала общественная акция "Мы вместе!". Напомним, она проходит ежегодно по инициативе Самарского Центра развития добровольчества при поддержке Сакской районной государственной администрации в Республике Крым.
На площадь имени Куйбышева пришли волонтеры, которые уже не раз помогали крымчанам. Один из них — студент Самарского машиностроительного колледжа Александр Андреев.
"Я сам являюсь волонтером и уже успел побывать в Крыму. Там мы делам добрые дела, помогаем ветеранам войны и труда, устраем познавательные мероприятия для детей и взрослых, приводим в порядок памятники, мемориальные объекты и пляжи, — рассказал он корресподенту ВН. — Можно сказать, сегодня на площади присутствуют родственные мне души. Поэтому, как только я услышал об акции "Россия — Крым: вместе навсегда!", решил на нее прийти, чтобы пообщаться с товарищами, да и концерт послушать будет нелишним".
Отметим, что только в прошлом году с июня по август более трехсот человек из 35 колледжей и техникумов губернии побывали в Сакском районе Крыма.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.