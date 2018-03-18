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Облправительство Власть и политика

Виктор Кудряшов: "В Самарской области в общественных опросах принял участие каждый второй голосовавший"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России на территории Самарской области также проходили общественные голосования по различным вопросам благоустройства — в Самаре решали, что делать со стеной на склоне у площади Славы, в Тольятти — быть или нет дороге через лес.

Кроме того, проходило рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустроены в первую очередь в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, пункты опросов располагались в непосредственной близости от избирательных участков. Сделано это было для удобства граждан.

Как отметил, врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, в Самарской области было организовано 800 пунктов общественного голосования, на обсуждение было вынесено порядка 400 проектов благоустройства.

"Мы не подводили итоги по явке каждые два часа, как это делает избирком, поскольку мы не конкурируем с основной повесткой этого дня. На момент 15:00 по предварительным данным каждый второй избиратель, который приходил голосовать за будущего лидера страны, также отдал свой голос за ту или иную общественную территорию", — привел первые цифры Кудряшов.

Он отметил, что как и в случае с выборами президента РФ в Самарской области, в пунктах общественного голосования также фиксировались очереди из желающих принять участие в выборе.

"Хотел бы поблагодарить жителей, которые такую активность проявили. Это правильно, когда наряду с определением судьбы страны люди еще определяют судьбу своего района, двора. Уже осенью эти результаты будут радовать муниципалитеты, которые приняли участие в этом", — заявил в эфире врио первого зампредседателя регионального правительства.

Итоговые результаты рейтингового голосования и общественных опросов станут известны в середине недели. К благоустройству территорий приступят, как только позволит погода.

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