Дмитрий Азаров: "Только вместе мы сможем добиваться лучшего будущего для нашей страны".

В воскресенье, 18 марта, на площади Куйбышева прошла общественная акция "Россия — Крым: вместе навсегда!". В заключение мероприятия на сцену вышел глава региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня очень важный для нашей страны день. Мы вместе с вами отмечаем годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России, — обратился к присутствующим глава региона. — Именно в этот день четыре года назад президент страны Владимир Владимирович Путин внес в федеральное собрание конституционный закон о вхождении в РФ двух новых субъектов. За несколько дней до этого жители Крыма и Севастополя отстояли право решать свою судьбу на референдуме, где абсолютным большинством выбрали будущее для своих детей, для всего полуострова.Они вновь, как и на протяжении веков, видели будущее Крыма вместе с Россией. Мы гордимся мужеством и храбростью крымчан. Они отстояли свое право на независимость".

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область на протяжении последних лет оказывает поддержку крымчанам, восстанавливает памятные места на полуострове. Глава региона поприветствовал 21-летнего студента Самарской сельхозакадемии Аблямита Меметова, который приехал в регион из Сакского района Крыма.

"Он уже многого добился здесь, стал лауреатом конкурса "Студент года". Думаю, что он вернется в Крым и будет рассказывать, как прекрасна наша самарская земля, что здесь живут отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь", — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что 18 марта — особенный день для россиян. "Сегодня мы выбирали главу государства. И я очень рад что мы вместе выбрали будущее нашей страны. И впервые вместе с нами голосовали крымчане и севастопольцы, — сказал глава региона. - Я хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли на участки и проголосовали. Спасибо за то, что пришли на эту площадь, чтобы выразить солидарность со всей Россией. Только вместе мы сможем добиться лучшего будущего для нашей страны".