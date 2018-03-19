В Самаре автобусы № 52 объезжают ул. Промышленности из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария стала причиной для смены маршрута городского автобуса №52, сообщает департамент транспорта Самары.
"В связи с коммунальной аварией на ул. Луганской автобусы № 52 следуют по маршруту Аврора-Партизанская-Дзержинского. На ул. Промышленности не заходят", - предупреждают в ведомстве.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет