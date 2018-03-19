В Самаре автобусы № 52 объезжают ул. Промышленности из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария стала причиной для смены маршрута городского автобуса №52, сообщает департамент транспорта Самары.

"В связи с коммунальной аварией на ул. Луганской автобусы № 52 следуют по маршруту Аврора-Партизанская-Дзержинского. На ул. Промышленности не заходят", - предупреждают в ведомстве.