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Преступления Происшествия

Житель Кинеля предложил таксисту расплатиться за проезд наркотиком

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился работник одного из таксомоторных предприятий города, заявивший, что пассажир, которого он перевозил, предложил "расплатиться" с ним наркотиком, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Водитель такси не растерялся: он согласился на сделку и принял пакет с порошкообразным веществом, после чего незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.

Содержимое пакета было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр регионального полицейского Главка. В результате исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое средство "соль") массой 0,08 грамма.

Личность предполагаемого злоумышленника полицейские установили сразу же и, выяснив его местонахождение, начали вести наблюдение за домом. Собранные сведения свидетельствовали о том, что 33-летний мужчина действительно причастен к незаконному обороту наркотиков.

При задержании у подозреваемого в присутствии понятых был изъят полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом светло-голубого цвета. Внутри оказался тот же самый наркотик "соль" массой 0,40 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленник — безработный житель Кинеля, употребляет наркотические средства с 2008 г. и состоит на учете в наркодиспансере.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.

Гид потребителя

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Один из самых порядочных и нормальных директоров,который держал завод на своих плечах за счёт своего здоровья.В 90-е сам лично околачивал пороги чиновников и добивался рефинансирования налогов и взносов лишь бы только завод под нож не пустить. А сегодня видно кто-то глаз положил на завод и решили прихватизировать! Прислали комиссию из Роскосмоса, и эти начали его "мочить".Очень жаль и обидно, что таких людей уничтожают и унижают!

Елена Куликова 18 февраля 2018 16:47 Александра Кирилина отстранили от руководства РКЦ "Прогресс"

Можно подумать, что "бабки" если их найдут лично Вам отдадут. А завод в отличие от других еще почти при коммунизме жил при Кирилине, а вот теперь Москва будет рулить и начнется массовое сокращение и у кого то вообще зарплаты и копеечной не будет, вперед на биржу или где много платят там же вас ждут. Москвичам же деньги больше нужны, а Самарское быдло и так обойдется.А ракеты падают ни так уж и часто. Скоро вообще и падать и летать не будут, последний завод в частные руки как и все отдадут и до здравствует капитализм. Если у нас на заводе и поликлиника и свой санаторий и детский лагерь, а теперь Москва уже давно решила всю соц. сферу УБРАТЬ, но только никак не получалось, а сейчас обезглавили завод и все легко пойдет. А человека оболгать проще простого, который отстаивал завод и вытащил его в 90-е.

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