Житель Кинеля предложил таксисту расплатиться за проезд наркотиком

В полицию обратился работник одного из таксомоторных предприятий города, заявивший, что пассажир, которого он перевозил, предложил "расплатиться" с ним наркотиком, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Водитель такси не растерялся: он согласился на сделку и принял пакет с порошкообразным веществом, после чего незамедлительно сообщил о произошедшем в полицию.

Содержимое пакета было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр регионального полицейского Главка. В результате исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество N-метилэфедрон (синтетическое наркотическое средство "соль") массой 0,08 грамма.

Личность предполагаемого злоумышленника полицейские установили сразу же и, выяснив его местонахождение, начали вести наблюдение за домом. Собранные сведения свидетельствовали о том, что 33-летний мужчина действительно причастен к незаконному обороту наркотиков.

При задержании у подозреваемого в присутствии понятых был изъят полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом светло-голубого цвета. Внутри оказался тот же самый наркотик "соль" массой 0,40 граммов. Полицейские выяснили, что злоумышленник — безработный житель Кинеля, употребляет наркотические средства с 2008 г. и состоит на учете в наркодиспансере.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.