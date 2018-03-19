В Самаре на Заводском шоссе горел торговый павильон

В воскресенье, 18 марта, в 15:42 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на Заводском шоссе в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. В его тушении участвовали девять человек, которые с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 15:58.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.