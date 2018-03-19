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ДТП Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 марта, на 1029 км трассы М-5 произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в котором один человек погиб и один пострадал, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, примерно в 10:20 на путепроводе трассы М-5 остановился грузовик с полуприцепом, за ним остановилась "Газель", а за ней встал автомобиль Nissan. И в Nissan сзади врезался попутный грузовик-самосвал.

От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с "Газелью", которая тоже двинулась вперед и ударилась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика.

В результате столкновения, как сообщили в областной полиции, погиб водитель автомобиля "Газель" и пострадал водитель грузовика-самосвала. Какие у него травмы, пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

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Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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