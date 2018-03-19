Один человек погиб и один пострадал в ДТП с четырьмя машинами на трассе М-5

В понедельник, 19 марта, на 1029 км трассы М-5 произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, в котором один человек погиб и один пострадал, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 10:20 на путепроводе трассы М-5 остановился грузовик с полуприцепом, за ним остановилась "Газель", а за ней встал автомобиль Nissan. И в Nissan сзади врезался попутный грузовик-самосвал.

От удара иномарка продвинулась вперед и столкнулась с "Газелью", которая тоже двинулась вперед и ударилась в полуприцеп стоявшего впереди грузовика.

В результате столкновения, как сообщили в областной полиции, погиб водитель автомобиля "Газель" и пострадал водитель грузовика-самосвала. Какие у него травмы, пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.