Пасхальная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" откроется на этой неделе

С 21 по 26 марта в ВК "Экспо-Волга" откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара". Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 21 марта в 12.00 в зоне центральной святыни — Ковчега с частицами Креста Господня. Приложиться к образу и попросить помощи сможет каждый гость.

На площадке выставки все дни будет работать московская экспозиция "Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста", которая ранее находилась в Женеве и в Вене. К 100-летию мученической кончины преподобной Елизаветы гости смогут приложиться к частицам мощей преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары. Ежедневно на площадке экспозиции будут проходить экскурсии.

Гости выставки смогут встретиться с преподавателем Николо-Угрешской православной духовной семинарии по предмету "Библейская археология" Сергеем Юрьевичем Воробьевым. Сергей Юрьевич, автор книг "Евангельские события", "Библия, история, археология", "Библия и история", за труды в системе образования награжден медалью преподобного Сергия Радонежского.

Посетителей выставки, как всегда, ждет насыщенная духовно-просветительская программа: лекция о православных святынях Самарского края, история главных святынь христианства, практические рекомендации "Как вести себя созависимым? Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", телемост с Италией, концерт великопостных духовных кантов. Также перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Юрий Воробьевский, Алексей Солоницын.

Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет заняться росписью акрилом, сделать пасхальные сувениры.

В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На пасхальной ярмарке можно приобрести натуральные продукты, уникальные товары: мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие сладости.