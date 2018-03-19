Пасхальная выставка-ярмарка "Благословенная Самара" откроется на этой неделе

С 21 по 26 марта в ВК "Экспо-Волга" откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара". Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 21 марта в 12.00 в зоне центральной святыни — Ковчега с частицами Креста Господня. Приложиться к образу и попросить помощи сможет каждый гость.
На площадке выставки все дни будет работать московская экспозиция "Милосердие в истории. Вклад великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Российского общества Красного Креста", которая ранее находилась в Женеве и в Вене. К 100-летию мученической кончины преподобной Елизаветы гости смогут приложиться к частицам мощей преподобной мученицы Елизаветы, инокини Варвары. Ежедневно на площадке экспозиции будут проходить экскурсии.
Гости выставки смогут встретиться с преподавателем Николо-Угрешской православной духовной семинарии по предмету "Библейская археология" Сергеем Юрьевичем Воробьевым. Сергей Юрьевич, автор книг "Евангельские события", "Библия, история, археология", "Библия и история", за труды в системе образования награжден медалью преподобного Сергия Радонежского.
Посетителей выставки, как всегда, ждет насыщенная духовно-просветительская программа: лекция о православных святынях Самарского края, история главных святынь христианства, практические рекомендации "Как вести себя созависимым? Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", телемост с Италией, концерт великопостных духовных кантов. Также перед гостями выставки выступят православные писатели — Отец Сергий Гусельников, Юрий Воробьевский, Алексей Солоницын.
Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет заняться росписью акрилом, сделать пасхальные сувениры.
В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На пасхальной ярмарке можно приобрести натуральные продукты, уникальные товары: мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие сладости.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((