В Самаре и области 21 марта включат сирены

На территории всей Самарской области 21 марта в 10:00 пройдет проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется включить сирены и уличные громкоговорители.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, проверка проводится в преддверии паводка. Звуковой сигнал означает "Внимание всем!". Услышав его, следует включить радио или телевизор, чтобы прослушать речевое сообщение.