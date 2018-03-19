В Кинеле фирма год не платила сотруднику зарплату, а потом обанкротилась

Экс-сотрудник ООО "Техносервис" добился решения суда о выплате долгов по зарплате, компенсации за проволочки и морального вреда. Однако денег он до сих пор не получил, а компанию с многомиллионными долгами признали банкротом.

Дмитрий Пенкин в конце 2015 года устроился в ООО "Техносервис", расположенное в Кинеле на ул. Промышленной. Молодого человека приняли на должность инженера строительного контроля с официальной зарплатой в 8000 рублей. Но и этих крох ему не выплатили, так что за собственной зарплатой пришлось идти в суд.

"Изначально мой клиент хотел устроиться работать на определенный объект, но у него не было стажа, поэтому работодатель предложил ему немного поработать в офисе и дождаться следующего объекта, — рассказал подробности этой истории адвокат бюро Fortis Игорь Катрич. — Прошел год, за это время его не взяли на несколько объектов, зарплату при этом не платили вообще, хотя на работу он ходил исправно. Деньги обещали отдать в полном объеме после получения необходимого допуска, а при трудоустройстве на объект поднять оклад в семь раз. Но по прошествии года допуск ему так и не дали. А зарплату за отработанное время не выплатили даже при увольнении по собственному желанию".

Кинельский районный суд, который рассматривал это дело в начале 2017 года, встал на позицию работодателя, согласившись, что совсем не обязательно оплачивать работу сотрудника, если в договоре написано, что он должен работать на объектах, а фактически был в офисе.

Решение обжаловали в Самарский областной суд, который принял иное решение: договор с работником заключен, и ООО "Техносервис" не отрицает, что тот на работу приходил, но денег не получал. Значит, рассчитать его должны были в день увольнения. Этого сделано не было, поэтому, кроме зарплаты, бывший работодатель должен выплатить ему еще и компенсацию за проволочки, плюс отпускные и моральный вред.

Общая сумма, подлежащая выплате, впрочем, оказалась всего 136 тысяч рублей. Но и этих денег Дмитрий до сих пор не получил.

Все дело в том, что в 2017 году ООО "Техносервис" начали банкротить. Интересно, что налоговая выступила против этого: по данным ФНС России, кредитор (ООО "Промышленная диагностика и контроль"), которому ООО "Техносервис" задолжало 5 млн руб., на самом деле аффилирован должнику, поскольку бухгалтерская и налоговая отчетность за оба ООО подавались одним и тем же лицом с одного IP-адреса. Но суд этот довод отклонил, заявив, что закон не запрещает двум разным компаниям нанимать одного специалиста для сдачи отчетов.

Второй довод налоговой о том, что в марте 2016 года ООО "Техносервис" выдало заем для ООО "Промышленная диагностика и контроль" в размере 15 млн руб., это по-любому перекрывает 5 млн руб. долга. Но и этот довод суд отклонил, потому что общая сумма долгов "Техносервиса" перед кредитором достигла почти 57 млн руб. — это только если судить по делам, рассмотренным в арбитражных судах.

Таким образом, на фоне многомиллионных задолженностей сумма выплат бывшему сотруднику ООО "Техносервис" Дмитрию Пенкину выглядит несолидно, но, скорее всего, шансы получить честно заработанные денежки у молодого человека не велики.