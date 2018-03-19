В Кинеле фирма год не платила сотруднику зарплату, а потом обанкротилась

Экс-сотрудник ООО "Техносервис" добился решения суда о выплате долгов по зарплате, компенсации за проволочки и морального вреда. Однако денег он до сих пор не получил, а компанию с многомиллионными долгами признали банкротом.
Дмитрий Пенкин в конце 2015 года устроился в ООО "Техносервис", расположенное в Кинеле на ул. Промышленной. Молодого человека приняли на должность инженера строительного контроля с официальной зарплатой в 8000 рублей. Но и этих крох ему не выплатили, так что за собственной зарплатой пришлось идти в суд.
"Изначально мой клиент хотел устроиться работать на определенный объект, но у него не было стажа, поэтому работодатель предложил ему немного поработать в офисе и дождаться следующего объекта, — рассказал подробности этой истории адвокат бюро Fortis Игорь Катрич. — Прошел год, за это время его не взяли на несколько объектов, зарплату при этом не платили вообще, хотя на работу он ходил исправно. Деньги обещали отдать в полном объеме после получения необходимого допуска, а при трудоустройстве на объект поднять оклад в семь раз. Но по прошествии года допуск ему так и не дали. А зарплату за отработанное время не выплатили даже при увольнении по собственному желанию".
Кинельский районный суд, который рассматривал это дело в начале 2017 года, встал на позицию работодателя, согласившись, что совсем не обязательно оплачивать работу сотрудника, если в договоре написано, что он должен работать на объектах, а фактически был в офисе.
Решение обжаловали в Самарский областной суд, который принял иное решение: договор с работником заключен, и ООО "Техносервис" не отрицает, что тот на работу приходил, но денег не получал. Значит, рассчитать его должны были в день увольнения. Этого сделано не было, поэтому, кроме зарплаты, бывший работодатель должен выплатить ему еще и компенсацию за проволочки, плюс отпускные и моральный вред.
Общая сумма, подлежащая выплате, впрочем, оказалась всего 136 тысяч рублей. Но и этих денег Дмитрий до сих пор не получил.
Все дело в том, что в 2017 году ООО "Техносервис" начали банкротить. Интересно, что налоговая выступила против этого: по данным ФНС России, кредитор (ООО "Промышленная диагностика и контроль"), которому ООО "Техносервис" задолжало 5 млн руб., на самом деле аффилирован должнику, поскольку бухгалтерская и налоговая отчетность за оба ООО подавались одним и тем же лицом с одного IP-адреса. Но суд этот довод отклонил, заявив, что закон не запрещает двум разным компаниям нанимать одного специалиста для сдачи отчетов.
Второй довод налоговой о том, что в марте 2016 года ООО "Техносервис" выдало заем для ООО "Промышленная диагностика и контроль" в размере 15 млн руб., это по-любому перекрывает 5 млн руб. долга. Но и этот довод суд отклонил, потому что общая сумма долгов "Техносервиса" перед кредитором достигла почти 57 млн руб. — это только если судить по делам, рассмотренным в арбитражных судах.
Таким образом, на фоне многомиллионных задолженностей сумма выплат бывшему сотруднику ООО "Техносервис" Дмитрию Пенкину выглядит несолидно, но, скорее всего, шансы получить честно заработанные денежки у молодого человека не велики.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.