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Общество

В Самаре на Московском шоссе из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 марта, ближе к вечеру на Московском шоссе от ул. Авроры и до ул. Революционной встали троллейбусы, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец происходящего.

Фото: предоставлено очевидцем

По словам свидетеля произошедшего, в простой попала целая вереница троллейбусов.

По данным департамента транспорта администрации Самары, электротранспорт остановился из-за порыва контактной сети. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы. Движение троллейбусов планируется восстановить в 18:30

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