Завершилось многолетнее разбирательство по делу о гибели самарца после столкновения катера и понтона

На минувшей неделе в областном суде после рассмотрения апелляционной жалобы вступил в силу приговор 42-летнему местному жителю Евгению Марусину, признанному виновным в причинении смерти Ивана К. по неосторожности.

Трагедия случилась в ночь на 7 мая 2012 года, когда Марусин, управляя катером "Амур", допустил столкновение с понтоном, в результате чего один из его пассажиров погиб. Напомним, погибший работал слесарем автосалона "Диверс Моторс".

Первоначально правоохранители предъявили обвинение по статье 109 УК РФ не только Марусину, а еще и Ирине Гусевой - директору ООО "Стрим", арендовавшему понтон под стоянку маломерных судов. Руководительницу подозревали в халатности, выразившейся в том, что освещение водного объекта не соответствовало требованиям безопасности.

Возбужденное уголовное дело дважды из Куйбышевского райсуда возвращалось прокурору для устранения нарушений. В результате с Гусевой обвинения были сняты. А в конце мая прошлого года дело в третий раз поступило в суд. После проведения нескольких заседаний то болезнь Марусина, то его защитника стали причиной затягивания сроков рассмотрения дела, и подсудимого взяли под стражу. А в декабре уже освободили в зале суда после вынесения приговора.

Как рассказала на суде потерпевшая, в тот вечер они с мужем отдыхали на реке Самаре в бане с друзьями, по соседству двое мужчин занимались тем же, употребляя горячительные напитки. У одного из них рядом был пришвартован белый катер. Иван несколько раз просил хозяина покатать их с женой, и в конце концов в первом часу ночи Марусин с пассажирами отплыли, чтобы на заправке "Роснефти" купить пива.

Загрузив два ящика в лодку, они тронулись в обратный путь. Сначала двигались медленно, но потом Марусин резко прибавил скорость, нос катера поднялся наверх, водитель резко вывернул руль, и катер с чем-то столкнулся. От удара женщина упала между сиденьями, а когда поднялась, то увидела, что мужа рядом нет.

Марусин достал фонарь и стал искать его в воде. Нашел и прыгнул за борт. Вдвоем им удалось затащить Ивана на катер. Вернувшись на базу ГИМС, Марусин перенес пострадавшего на понтон и стал делать ему искусственное дыхание. Однако мужчина был уже мертв.

Как показало вскрытие, смерть наступила от утопления, однако ей предшествовали многочисленные тяжелые травмы, причиненные зажатием тела между понтоном и катером.

На следствии и в суде Марусин своей вины не признавал, настаивая на том, что в столкновении виноваты владельцы понтона. Он же принял все возможные меры, чтобы избежать столкновения.

Однако, по мнению экспертов, именно Марусин нарушил Правила плавания по внутренним водным путям, которые предписывают при плохой видимости двигаться медленно. Избежать столкновения можно было при выполнении маневра "уклонения". Неосвещенность же понтона была лишь сопутствующим фактором случившегося. Если бы водитель не прибавил резко скорость, катер не задрал нос и стоявший в нем пассажир не вывалился за борт.

Вину подсудимого отягчало то, что в тот трагический момент он был нетрезв.

В результате Марусин был признан виновным, получил один год ограничения свободы и тут же был от наказания освобожден вследствие истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, который по делам небольшой тяжести составляет два года. Согласно приговору, троим потерпевшим он должен будет выплатить компенсацию материального и морального ущерба в 470 тыс. рублей.