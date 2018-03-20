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Баскетбол Спорт

БК "Самара" занял первое место в регулярном чемпионате, обыграв "Иркут" - 76:68

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 марта, в очередном матче баскетбольной Суперлиги "Самара" принимала на своем паркете "Иркут". Самарцы первыми наладили нападение: "2+1" от Дмитрия Головина, штрафной Александра Савенкова и проход Даниила Синегубова — 6:0 после двух сыгранных минут. Но гости сумели справиться со стартовым натиском команды и потихоньку начали отыгрывать отставание.

Фото: bcsamara.com

За три с половиной минуты до конца первого периода они свели его к минимуму — 12:11. Вернуть инициативу хозяевам помог вышедший со скамейки Артем Яковенко: с его трехой самарцы вновь ускорились. И к перерыву имели уже "+10" - 22:12.

Вторую десятиминутку иркутяне открыли точной дальней попыткой (после восьми промахов) — но тут же Алексей Голяхов ответил им в своем стиле: треха и реализованный фол. А попадания Евгения Фидия и Артема Яковенко только укрепили преимущество - 30:15. После этого наша команда держала соперника на дистанции, не подпуская его ближе 11 очков. А перед самым большим перерывом после добивания разыгравшегося Евгения Фидия (8 очков за четверть) добились максимального 16-очкового перевеса - 42:26.

Сразу после большого перерыва 7 очков Алимджана Федюшина дали гостям возможность вновь сократить отставание до 11 очков (46:35). А после точных бросков Алексея Голяхова и Евгения Фидия предприняли еще один рывок — и уже всего "+10" (51:41 за три минуты до конца третьего периода). И этого, несмотря на крутейший данк от Артема Яковенко, им показалось мало: еще через пару минут — осталось только 8 очков (57:49).

Поймав свой ритм, гости продолжали очко за очком съедать разницу. За шесть минут до финальной сирены она составляла всего 5 очков - 63:58. Пошел обмен ударами. Артем Яковенко, Алексей Голяхов, Линас Лекавичус — их попадания не давали сопернику окончательно почувствовать себя хозяином положения. За минуту до сирены на табло значились "74:67" — как оказалось, вполне достаточно для итоговой победы. 76:68 — с "Иркутом" в нынешнем сезоне "Самара" идет без потерь.

Благодаря этой победе за три тура до финиша регулярного чемпионата "Самара" гарантировала себе первое место в таблице. И преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Следующий свой матч "Самара" проведет в четверг, 22 марта: в "МТЛ Арене" команда примет "Спартак-Приморье", сообщает официальный сайт клуба.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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