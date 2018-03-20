В Тольятти при падении с 14 этажа погиб 12-летний мальчик

В понедельник, 19 марта, около семи часов вечера у одного из домов по ул. Фрунзе было обнаружено тело мальчика в возрасте около 12 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сейчас причины смерти ребенка и обстоятельства случившегося устанавливаются. Предположительно, мальчик упал с высоты 14 этажа.