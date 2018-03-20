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Общество

Жигулевская ГЭС отметила День воды водным марафоном

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В соревнованиях на выносливость, организованном Жигулевской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") в спорткомплексе Жигулевска "Атлант", приняли участие семь сборных команд предприятий города.

Фото: фото предоставлено Жигулевской ГЭС

Пловцы-стайеры преодолевали длинные дистанции вольным стилем на время. Водный марафон открыл череду мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. День воды празднуется в РусГидро ежегодно во всех регионах присутствия компании для популяризации идеи защиты водных ресурсов.

"Мы ежегодно отмечаем День воды, стараясь привлечь к участию в мероприятиях как можно больше людей разного возраста, — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. — Цель акций — привлечь внимание к проблемам сохранения водных ресурсов и снабжения региона питьевой водой. Соревнования по плаванию — это наш новый формат, и мы рады активности участников. Спорт по-настоящему объединяет людей".

"Для нас соревнования ко Дню воды стали отличной возможностью испытать свои силы, — отметил участник соревнований, представитель команды стадиона "Кристалл" Максим Гладков. — Заплывы прошли в комфортной обстановке. Каждый смог показать, на что способен. Лично я за 10 минут проплыл 500 метров, и результатом доволен".

В итоге лидером заплывов стала команда Жигулевской ГЭС, завоевав золото и бронзу соревнований. Серебряный призер — команда жигулевского филиала ПАО "МРСК Волги" — "Самарские РС". Все участники соревнований получили дипломы и призы от Жигулевской ГЭС.

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