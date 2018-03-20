Жигулевская ГЭС отметила День воды водным марафоном

В соревнованиях на выносливость, организованном Жигулевской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") в спорткомплексе Жигулевска "Атлант", приняли участие семь сборных команд предприятий города.
Пловцы-стайеры преодолевали длинные дистанции вольным стилем на время. Водный марафон открыл череду мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. День воды празднуется в РусГидро ежегодно во всех регионах присутствия компании для популяризации идеи защиты водных ресурсов.
"Мы ежегодно отмечаем День воды, стараясь привлечь к участию в мероприятиях как можно больше людей разного возраста, — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. — Цель акций — привлечь внимание к проблемам сохранения водных ресурсов и снабжения региона питьевой водой. Соревнования по плаванию — это наш новый формат, и мы рады активности участников. Спорт по-настоящему объединяет людей".
"Для нас соревнования ко Дню воды стали отличной возможностью испытать свои силы, — отметил участник соревнований, представитель команды стадиона "Кристалл" Максим Гладков. — Заплывы прошли в комфортной обстановке. Каждый смог показать, на что способен. Лично я за 10 минут проплыл 500 метров, и результатом доволен".
В итоге лидером заплывов стала команда Жигулевской ГЭС, завоевав золото и бронзу соревнований. Серебряный призер — команда жигулевского филиала ПАО "МРСК Волги" — "Самарские РС". Все участники соревнований получили дипломы и призы от Жигулевской ГЭС.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.