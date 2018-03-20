16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство РФ выделило 254 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам Самарской области Владимир Путин - участникам форума "РСВ": "Вместе мы обеспечим будущее нашей страны" Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил ПАО "Кузнецов" Дмитрий Рогозин пров­ел совещание на РКЦ "Прогресс" Понижение НДС, смягчение проверок: о чем говорил Владимир Путин с женщинами-предпринимателями

Федеральная власть Власть и политика

Правительство РФ выделило 254 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам Самарской области

МОСКВА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати

На сайте Правительства Российской Федерации опубликовано распоряжение от 16 марта 2018 г. № 440-р о предоставлении 20 млрд руб. дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Ассигнования в размере 20 млрд руб. будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 г. до 11 163 рублей.

Утверждено также распределение этих дотаций между бюджетами субъектов Федерации. Самарская область получит 254,55 млн рублей.

Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Art Markin 20 февраля 2018 08:28 Председателю Самарского облсуда вновь ищут заместителя

Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?

Art Markin 20 февраля 2018 08:18 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует омоложение кадров: в 2011 на эту должность был назначен сын депутата Губдумы Юрия Мих. Шевцова, бывшего заместителя областного прокурора, а сейчас уже 33-летний сын руководителя Контрольно-аналитический департамента Губернатора Самарской области Виктора Ив. Зубко.

Евгений Таже 12 декабря 2017 17:21 Начальник самарского управления Минюста переехал в Нижний Новгород

Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?

Фото на сайте

Владимир Путин посещает Самарский БКК

Владимир Путин посещает Самарский БКК

Максим Орешкин провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Тольятти

Максим Орешкин провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Тольятти

Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет

Владимир Гутенев посетил Тольяттинский государственный университет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1