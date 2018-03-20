Правительство РФ выделило 254 млн руб. на повышение зарплат бюджетникам Самарской области

На сайте Правительства Российской Федерации опубликовано распоряжение от 16 марта 2018 г. № 440-р о предоставлении 20 млрд руб. дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Ассигнования в размере 20 млрд руб. будут направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 г. до 11 163 рублей.

Утверждено также распределение этих дотаций между бюджетами субъектов Федерации. Самарская область получит 254,55 млн рублей.

Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".