МЧС готовится рассылать sms о том, что с 21 марта на лед выходить нельзя

С 21 марта через гидроузел Жигулевской ГЭС увеличится сброс воды в преддверии паводка.

Если сейчас сбрасывается 7000 кубических метров в секунду, то с завтрашнего дня их увеличат до 10 000. В связи с этим специалисты прогнозируют, что уровень Волги около Самары поднимется с 29 метров по балтийской системе высот до 29,7 и даже до 30 метров.

"Подъем воды приведет к разрушению ледового покрытия, образованию промоин и, возможно, выхода воды на лед, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — С высоты человеческого роста промоину далеко не всегда видно. Поэтому мы просим горожан не выходить на лед — это опасно для жизни. Это особенно касается жителей Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Безенчукского районов".

Разрушение ледового покрова прогнозируется в ближайшие дни, но когда точно, никто сказать не может — ведь толщина льда возле Самары сейчас составляет 51 сантиметр. Впрочем, до конца недели изменения структуры льда уже должны быть видны невооруженным взглядом.

С 21 марта региональное МЧС начинает sms-оповещение жителей Самарской области об опасности выхода на лед. Кроме того, уже проведены встречи с главами населенных пунктов, расположенных возле Волги.

"Мы договорились о том, что будут выставлены аншлаги с предупреждениями в местах, где люди традиционно переходят Волгу, — рассказал Олег Бойко. — В Самаре "тропинки протоптаны" в районе Речного порта, Полевого и Маяковского спуска, улицы Советской Армии. Рыбаки так и вовсе до последнего выходят на лед, несмотря на опасность".

В прошлом году таких экстремалов спасателям в итоге пришлось снимать со льдины, которая отправилась в свободное плавание по Куйбышевскому водохранилищу.

По прогнозам синоптиков, потепления стоит ждать в конце марта — начале апреля. Поэтому и Волга окончательно вскроется ото льда уже в апреле, предположительно на неделю позже, чем в прошлом году.