МЧС готовится рассылать sms о том, что с 21 марта на лед выходить нельзя

С 21 марта через гидроузел Жигулевской ГЭС увеличится сброс воды в преддверии паводка.
Если сейчас сбрасывается 7000 кубических метров в секунду, то с завтрашнего дня их увеличат до 10 000. В связи с этим специалисты прогнозируют, что уровень Волги около Самары поднимется с 29 метров по балтийской системе высот до 29,7 и даже до 30 метров.
"Подъем воды приведет к разрушению ледового покрытия, образованию промоин и, возможно, выхода воды на лед, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — С высоты человеческого роста промоину далеко не всегда видно. Поэтому мы просим горожан не выходить на лед — это опасно для жизни. Это особенно касается жителей Самары, Новокуйбышевска, Волжского и Безенчукского районов".
Разрушение ледового покрова прогнозируется в ближайшие дни, но когда точно, никто сказать не может — ведь толщина льда возле Самары сейчас составляет 51 сантиметр. Впрочем, до конца недели изменения структуры льда уже должны быть видны невооруженным взглядом.
С 21 марта региональное МЧС начинает sms-оповещение жителей Самарской области об опасности выхода на лед. Кроме того, уже проведены встречи с главами населенных пунктов, расположенных возле Волги.
"Мы договорились о том, что будут выставлены аншлаги с предупреждениями в местах, где люди традиционно переходят Волгу, — рассказал Олег Бойко. — В Самаре "тропинки протоптаны" в районе Речного порта, Полевого и Маяковского спуска, улицы Советской Армии. Рыбаки так и вовсе до последнего выходят на лед, несмотря на опасность".
В прошлом году таких экстремалов спасателям в итоге пришлось снимать со льдины, которая отправилась в свободное плавание по Куйбышевскому водохранилищу.
По прогнозам синоптиков, потепления стоит ждать в конце марта — начале апреля. Поэтому и Волга окончательно вскроется ото льда уже в апреле, предположительно на неделю позже, чем в прошлом году.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.