На ж/д станции Сызрань двое рабочих погибли при сходе с рельсов вагона в депо

Во вторник, 20 марта, в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД, по предварительным данным, сошел с рельсов один вагон грузового поезда, из-за чего двое работников железной дороги получили смертельные травмы, сообщили в УТ МВД России по ПФО.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщают в УТ МВД по ПФО
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.