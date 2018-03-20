В Самаре работает приемная председателя Следственного комитета России

В Самаре со всеми жалобами на работу следствия и просьбами о защите прав и свобод граждан можно обратиться в приемную председателя Следственного комитета России.

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, все обращения, поданные через приемную, регистрируются в особой книге учета, после чего в семидневный срок направляются в Управление по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Следственного комитета Российской Федерации.

Расположена приемная на ул. Степана Разина, 37 (здание регионального Следственного комитета) в кабинете приема граждан.

Обращаться туда можно без предварительной записи в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (понедельник-четверг) и с 10:00 до 16:00 (пятница) с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.