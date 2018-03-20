Солдат из самарской спортроты ЦСКА выиграл две гонки подряд на первенстве России по биатлону среди юношей

Военнослужащий Даниил Серохвостов на соревнованиях в Екатеринбурге начал с победы в спринтерской гонке на 7,5 километра.

Допустив всего один промах на стойке, спортсмен пришел к финишу с комфортным отрывом в 23 секунды. Это преимущество позволило ему выиграть и гонку преследования на 10 км, хотя в самом начале гонки солдат допустил четыре промаха, сообщает пресс-служба ЦВО.

Спортивная рота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.