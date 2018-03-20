16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы увидели гонки на внедорожниках и показательные выступления военных В Самарской области прошел чемпионат 2-й общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою В Самаре в честь юбилея 2-й армии устроят салют и покажут военную технику В Самаре свыше 400 новобранцев ЦВО приняли военную присягу Мотострелки в Самарской области получили минометы 2С12 "Сани"

Армия Общество

Солдат из самарской спортроты ЦСКА выиграл две гонки подряд на первенстве России по биатлону среди юношей

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

Военнослужащий Даниил Серохвостов на соревнованиях в Екатеринбурге начал с победы в спринтерской гонке на 7,5 километра.

Допустив всего один промах на стойке, спортсмен пришел к финишу с комфортным отрывом в 23 секунды. Это преимущество позволило ему выиграть и гонку преследования на 10 км, хотя в самом начале гонки солдат допустил четыре промаха, сообщает пресс-служба ЦВО.

Спортивная рота в Самаре является специальным воинским подразделением Минобороны России, куда призываются на службу спортсмены по олимпийским видам спорта из военных комиссариатов Центрального военного округа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Алексей Рогач 27 февраля 2014 05:35 Самарские военные подняты по тревоге

"Как сообщил Шойгу ria.ru, внезапная проверка боеготовности войск никак не связана с событиями на Украине, однако, по его словам, учения будут проводиться на границе РФ". случайное совпадение..

михаил вдовин 26 ноября 2013 15:20 В Самаре появится монумент, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Вы лучше квартиры ветеранам отремонтируйте. Это и будет лучшим памятником.

Сергей Седых 19 ноября 2013 14:16 Самарских школьников приняли в кадеты

Идея кадетства—дело хорошее и нужное, но почему наша СОШ № 170 одела своих ребятишек в форму ВВКО? Ведь наставники в кадетском корпусе при школе отказались от идеи казачества.

Фото на сайте

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

91-я Келецкая бригада управления 2-й гвардейской армии отметила 75-летнюю годовщину со дня образования

91-я Келецкая бригада управления 2-й гвардейской армии отметила 75-летнюю годовщину со дня образования

Олег Мельниченко провел прием граждан поселка Рощинский

Олег Мельниченко провел прием граждан поселка Рощинский

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1