В Самарской области началась подготовка парадных расчетов

В Самарской области в соединениях и воинских частях Центрального военного округа началась подготовка парадных расчетов для участия в военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЦВО.

В мотострелковых, артиллерийских, танковых и разведывательных подразделениях был проведен отбор лучших военнослужащих, которые будут чеканить шаг на центральной площади Самары.

До торжественного мероприятия в соединениях и воинских частях Центрального военного округа будут проходить регулярные тренировки по одиночной строевой подготовке и в составе парадных расчетов.