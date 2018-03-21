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В Самаре открыли клинический госпиталь ИДК

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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20 марта в торжественной обстановке открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК — инвестиционный проект группы компаний "Мать и дитя". В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Дмитрий Бурлаков

ГК "Мать и дитя" — одна из крупнейших компаний в сфере здравоохранения в России. Сегодня она объединяет 36 медицинских учреждений в 22 городах страны. В группе компаний трудится более 7 тыс. квалифицированных специалистов. В прошлом году в клиниках и стационарах группы компаний получили медицинскую помощь 1,2 млн человек.

Как отметила Ольга Голодец, директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер — человек, озаренный идеей нового современного здравоохранения. Компания, акции которой торгуются на Лондонской бирже, регулярно осуществляет серьезные инвестиции в развитие отечественной медицины.

3,5 млрд рублей — столько стоит возведенный госпиталь, где будут оказывать медпомощь на высочайшем уровне.

"Мы твердо уверены, что клиники, которые открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям, расположенным в Москве и Подмосковье. Везде задается высочайший мировой стандарт здравоохранения. Для нас государственно-частное партнерство представляет особую важность, потому что такие предприятия, как группа компаний "Мать и дитя", являются локомотивами отрасли", — заявила вице-премьер.

Ольга Голодец пожелала успехов всей команде компании, а также поблагодарила Михаила Бабича и Дмитрия Азарова за поддержку проекта.

Михаил Бабич, в свою очередь, подчеркнул, что есть еще одна цифра, о которой нужно помнить и говорить: "Почти тысяча сотрудников будут работать здесь. Они обладают самыми высокими компетенциями, будут пользоваться самыми современными технологиями. И все это будет доступно для большого количества людей".

Полпред сообщил, что из пяти госпиталей "Мать и дитя" два открыто в Приволжском федеральном округе — в Уфе и Самаре. А через полтора-два месяца в Татарстане будет заложена третья подобная клиника.

"Я очень рад, что этот проект состоялся, что у нас была возможность доложить Владимиру Владимировичу Путину, что такой объект построен в Самарской области. Президент отметил важность этого события и пожелал коллективу успехов в работе", — сказал Михаил Бабич. Также он отметил, что регион приложил значительные финансовые, технические, административные усилия для того, чтобы госпиталь был построен с нуля всего за полтора года.

Дмитрий Азаров в своем поздравлении подчеркнул, что новый госпиталь — это не только крупнейший инвестиционный проект: "Это очень серьезный вклад в сохранение самого важного для нашей страны — человека".

По его мнению, демографическая ситуация в Самарской области будет и впредь улучшаться, и новый госпиталь будет способствовать этому: "Я уверен, что сюда с удовольствием будут приезжать родители, семьи со всей губернии. Конечно, будут приезжать и из других регионов и соседних стран. И мы готовы оказать этому всемерную поддержку".

Марк Курцер отметил, что Самара всегда была крупным научным центром и ГК "Мать и дитя" повезло, что удалось закрепиться здесь: "Мы получили огромную поддержку от области, и только благодаря этому мы смогли построиться в такой короткий срок".

Также в торжественной церемонии приняли участие председатель губернской думы Виктор Сазонов, главы Самары и Тольятти Елена Лапушкина и Сергей Анташев, представители органов власти и профессионального сообщества.

Высокие гости детально ознакомились с работой нового медучреждения. В структуру госпиталя входят стационарные и амбулаторные отделения, перинатальный и диагностический центры. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия и др. Для детей открыт педиатрический стационар.

Ольга Голодец отметила, что госпиталь возведен по самым современным стандартам оказания медпомощи: "Он построен с огромной любовью к пациенту. Очень радует высокий уровень профессиональной подготовки персонала. Здесь выдерживается высочайший уровень медицинских технологий. Все настолько продумано и комфортно для пациентов, что это, конечно, огромный вклад в развитие здравоохранения не только Самарской области, но и всей страны".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что реализация таких проектов в рамках государственно-частного партнерства будет продолжаться: "Только в этом году мы открыли шесть объектов в рамках ГЧП. Создаем все условия, сопровождаем инвестиционные проекты на всех этапах. Наша задача — чтобы любой инвестор имел оптимальные возможности для реализации своего проекта".

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