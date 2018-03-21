При пожаре в частном доме в Шенталинском районе погиб мужчина

Во вторник, 20 марта, в 21:59 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Школьной в с. Багана Шенталинского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 100 кв.м. В тушении принимали участие пять человек, которые, используя две спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 23:00.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах, при пожаре погиб мужчина в возрасте 76 лет.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняются причины пожара и причиненный им ущерб.