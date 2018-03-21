Долги жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию превышают 1,3 млрд рублей

По состоянию на начало марта задолженность абонентов — и физических, и юридических лиц Самары — за холодную воду и канализацию перед "Самарскими коммунальными системами" достигла 1,37 млрд руб., сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей организации.
Долги жителей на прямых расчетах: 714 млн руб., увеличение на 2,14% (в сравнении с началом февраля).
Долги УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК: 499 млн руб., увеличение на 1,62%.
Долги бюджетных организаций практически не изменились, а юридических лиц — незначительно снизились:
- юридические лица: 136 млн руб.,
- бюджетные организации: 24 млн рублей.
За два первых месяца 2018 г. СКС направили юридическим лицам 1,9 тыс. претензий о наличии заложенности, физическим лицам — 3,5 тыс. претензий, в мировые суды переданы 632 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников — физических лиц.
Если абоненты после получения претензии не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, в их адрес направляется уведомление об отключении/ограничении воды или канализации. В январе–феврале в 23 квартирах должников прекращено предоставление услуги водоотведения — затампонирована канализация.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет