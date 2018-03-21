Возбуждено дело о коммерческом подкупе директора завода

В регионе возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, сообщает источник в силовых структурах.

По предварительным данным, директор нефтегорского газоперерабатывающего завода в салоне автомобиля на ул. Тушинской получил 15 марта через посредника 5 млн рублей. Это была оставшаяся часть оговоренных денег. Передавались же деньги от человека из руководства "СМП Волга" за заключение между сторонами договора на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Сумма контракта — 98,2 млн рублей. Предположительно, первая часть коммерческого подкупа передана ранее двумя посредниками и составила 6,5 млн рублей.

В отношении директора завода возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Коммерческий подкуп", а в отношении двух людей, через которых передавались деньги, — "Посредничество в коммерческом подкупе".