Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника

В Самаре 1 марта две девушки задержали воришку. В магазине они увидели, как один из "покупателей" распихивает продукты во внутренние карманы куртки, они его окликнули, а тот бросился наутек, забрался в машину и заблокировал двери изнутри.

Девушки не отступились. Так как мужчина заперся в машине такси, они помешали автомобилю тронуться, а водителя попросили открыть двери. После этого подозрительный субъект был задержан и передан полиции. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Оказалось, что задержали его сотрудницы УФСИН России по Самарской области Ольга Климова и Светлана Свар. В тот день они проверяли подопечного (то есть осужденного), который работал в том самом магазине, где им повстречался грабитель.

Мужчина оказался неоднократно судимым, в тот день он пытался унести в своей куртке продуктов стоимостью несколько тысяч рублей.

"Недавно на имя начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пришло благодарственное письмо от директора магазина, так и стало известно о произошедшем, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Обе девушки по службе характеризуются исключительно с положительной стороны, а за проявленную смелость и бдительность будут обязательно поощрены".