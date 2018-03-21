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Преступления Происшествия

Две сотрудницы УФСИН России по Самарской области задержали преступника

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 1 марта две девушки задержали воришку. В магазине они увидели, как один из "покупателей" распихивает продукты во внутренние карманы куртки, они его окликнули, а тот бросился наутек, забрался в машину и заблокировал двери изнутри.

Фото: УФСИН России по Самарской области

Девушки не отступились. Так как мужчина заперся в машине такси, они помешали автомобилю тронуться, а водителя попросили открыть двери. После этого подозрительный субъект был задержан и передан полиции. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Оказалось, что задержали его сотрудницы УФСИН России по Самарской области Ольга Климова и Светлана Свар. В тот день они проверяли подопечного (то есть осужденного), который работал в том самом магазине, где им повстречался грабитель.

Мужчина оказался неоднократно судимым, в тот день он пытался унести в своей куртке продуктов стоимостью несколько тысяч рублей.

"Недавно на имя начальника УФСИН России по Самарской области Рамиза Алмазова пришло благодарственное письмо от директора магазина, так и стало известно о произошедшем, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Обе девушки по службе характеризуются исключительно с положительной стороны, а за проявленную смелость и бдительность будут обязательно поощрены".

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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