Экс-совладелец "Окон С.О.К." арестован по подозрению в убийстве жены

Самарский районный суд удовлетворил 21 марта ходатайство следователя об аресте Алексея Солдатова.

Напомним, бывший совладелец ООО "Самарские оконные конструкции" ("Окна С.О.К.") и холдинга "Кватрон" Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 г., когда на его жену Наталью напали неизвестные.

Преступники проникли внутрь дома на 7-й просеке через гараж, заперли восьмилетних сестер-близняшек в одной из комнат, после чего расправились с их матерью и забрали ее ювелирные украшения на сумму 100 тыс. рублей. Лишь в 2014 г. дело удалось раскрыть - один из киллеров по фамилии Киселев написал явку с повинной, заявив, что ему помогал некий наркоман по кличке Марина. Тогда же представители регионального Следственного комитета заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.

21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте мужа убитой Натальи - Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления, предусмотренного пп. ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму"). То есть фактически его подозревают в организации убийства собственной супруги.

Еще в 2014 г. в Интернете "гуляла" версия того, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница и об этом узнала жена. Наталья якобы пригрозила, что увезет детей в другую страну, плюс заберет все деньги, ведь, согласно слухам, когда-то бизнес Солдатовых был профинансирован тестем.

Какой мотив положит в основу обвинения следствие, пока не ясно, в СУ СК РФ по Самарской области дело не комментируют.

В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что подозреваемый свою причастность к совершению преступления отрицал, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.