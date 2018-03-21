Экс-совладелец "Окон С.О.К." арестован по подозрению в убийстве жены

Самарский районный суд удовлетворил 21 марта ходатайство следователя об аресте Алексея Солдатова.
Напомним, бывший совладелец ООО "Самарские оконные конструкции" ("Окна С.О.К.") и холдинга "Кватрон" Алексей Солдатов овдовел 9 февраля 2009 г., когда на его жену Наталью напали неизвестные.
Преступники проникли внутрь дома на 7-й просеке через гараж, заперли восьмилетних сестер-близняшек в одной из комнат, после чего расправились с их матерью и забрали ее ювелирные украшения на сумму 100 тыс. рублей. Лишь в 2014 г. дело удалось раскрыть - один из киллеров по фамилии Киселев написал явку с повинной, заявив, что ему помогал некий наркоман по кличке Марина. Тогда же представители регионального Следственного комитета заявили о том, что убийство, вероятно, было заказным. Однако имя заказчика не называлось.
21 марта следователи обратились в Самарский районный суд с ходатайством об аресте мужа убитой Натальи - Алексея Солдатова. Его подозревают в организации преступления, предусмотренного пп. ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму"). То есть фактически его подозревают в организации убийства собственной супруги.
Еще в 2014 г. в Интернете "гуляла" версия того, что у Алексея Солдатова появилась молодая любовница и об этом узнала жена. Наталья якобы пригрозила, что увезет детей в другую страну, плюс заберет все деньги, ведь, согласно слухам, когда-то бизнес Солдатовых был профинансирован тестем.
Какой мотив положит в основу обвинения следствие, пока не ясно, в СУ СК РФ по Самарской области дело не комментируют.
В пресс-службе Самарского районного суда сообщили, что подозреваемый свою причастность к совершению преступления отрицал, однако суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.