ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей

Международная Федерация хоккея опубликовала новый рейтинг посещаемости европейских клубов. "Лада" заняла в этом рейтинге 45-е место в этом списке со средней посещаемостью 5455 зрителей.
В прошлом сезоне тольяттинская команда занимала 93-е строчку (3826). То есть, за год "Лада" поднялась на 48 мест.
Отметим, что первую строчку рейтинга занимает швейцарский "Берн" со средней посещаемостью 16 371 человек, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!