Международная Федерация хоккея опубликовала новый рейтинг посещаемости европейских клубов. "Лада" заняла в этом рейтинге 45-е место в этом списке со средней посещаемостью 5455 зрителей.

ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей

В прошлом сезоне тольяттинская команда занимала 93-е строчку (3826). То есть, за год "Лада" поднялась на 48 мест.

Отметим, что первую строчку рейтинга занимает швейцарский "Берн" со средней посещаемостью 16 371 человек, сообщает официальный сайт клуба.