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Хоккей Спорт

ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей

ТОЛЬЯТТИ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Международная Федерация хоккея опубликовала новый рейтинг посещаемости европейских клубов. "Лада" заняла в этом рейтинге 45-е место в этом списке со средней посещаемостью 5455 зрителей.

ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей ХК "Лада" стала 45-й в Европе по средней посещаемости домашних матчей
Фото: Сергей Богатюк

В прошлом сезоне тольяттинская команда занимала 93-е строчку (3826). То есть, за год "Лада" поднялась на 48 мест.

Отметим, что первую строчку рейтинга занимает швейцарский "Берн" со средней посещаемостью 16 371 человек, сообщает официальный сайт клуба.

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