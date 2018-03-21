Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" посетили с рабочим визитом стадион "Самара Арена"

Самара стала вторым по счету городом на пути следования делегации, в состав которой входят более 70 экспертов FIFA и Оргкомитета "Россия-2018".

Это специалисты в области проектирования и строительства стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, медицинских услуг, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями от посещения Самары: "В целом, готовность города мы оцениваем, как высокую. Мы уверены, что всем гостям чемпионата здесь будет комфортно. В Самаре пройдёт много интересных матчей, в том числе, матч с участием сборной России. Самара для нас крайне важный город еще и потому, что здесь пройдут не только матчи группового этапа, но ещё и 1/8 и ¼ финала".

Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что ему приятно вернуться в Самару. "Мы приехали не только для того, чтобы проинспектировать стадион, мы проверяем готовность всей инфраструктуры города: аэропорта, отелей, тренировочных площадок, транспортной инфраструктуры. Во всех этих областях удалось многое сделать", — сказал он.

Что же касается самого стадиона "Самара Арена", то Колин Смит отметил прогресс в строительстве, но призвал не расслабляться. "Предстоит огромный объем работы. Нас проинформировали, что ближе к концу апреля стадион будет сдан в эксплуатацию, и это должно случиться до запланированных тестовых матчей. В этом нет ничего невозможного, но и от правительства, и от подрядчика потребуется много усилий и взаимодействия для выполнения этой задачи", — сказал он.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что эксперты FIFA положительно оценили динамику и те изменения, которые произошли на стадионе с момента их последнего визита. Положительно оценили и реализацию тех проектов, которые входили в зону ответственности региона.

"Мы существуем в очень жестких сроках — до тестовых матчей остается очень мало времени. К сожалению, погода нам не помогает — мы фиксируем не радующие нас рекорды по температурному режиму, и это создает дополнительные проблемы. В это время мы рассчитывали иметь среднесуточную температуру в районе нуля, что позволило бы нам заниматься газоном. А по факту у нас до -20 ночью. Это вносит коррективы в сроки укладки газона, и для нас важно, что эксперты FIFA с пониманием относятся к этой ситуации. Все понимают, что укладывать газон при отрицательных температурах, чтобы только отчитаться, — значит попросту уничтожить его. Мы будем подходить разумно и приступим к работам на поле при нормативных температурах, что обеспечить необходимое качество газона. На сегодняшний момент подготовка к чемпионату не просто контролируется мною, она проходит при моем личном участии и полной мобилизации всех структур, отвечающих за подготовку к мировому первенству. Самара умеет справляться с задачами государственной важности", — заверил глава региона.

Напомним, что уже в этом году стадион "Самара Арена" примет 6 игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.

Для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре построены три тренировочные площадки и две базы команд, новый пассажирский терминал аэропорта "Курумоч". Реконструированы основные магистрали города, построены 2 новые дороги и 9 подъездных путей к стадиону, завершено строительство новой трамвайной линии. Благодаря этому в городе увеличена пропускная способность автодорог. Обновлен подвижной состав общественного транспорта. Приобретено 30 трамваев и 125 новых автобусов.

К весне 2018 года в Самаре будут приведены в порядок более 400 фасадов зданий и 150 объектов культурного наследия. Особое внимание уделено общественным городским пространствам — скверам, паркам, набережной. Завершается реконструкция Струковского сада, 4-й очереди набережной.

На средства федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" отремонтированы 196 дворов на территории Самары и площадь Куйбышева, которая станет местом проведения фестиваля болельщиков FIFA.

Проведен ремонт 4 больниц, закуплено более 1300 единиц современного медицинского оборудования и более 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

В начале мая завершится строительство первой пятизвездочной гостиницы и подготовка базы команд в Тольятти, которая была выбрана сборной Швейцарии.