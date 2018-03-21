В рейтинговом голосовании по благоустройству в регионе участвовало 974 тыс. жителей области

На пункты общественного голосования по объектам благоустройства в Самарской области пришло 974 тыс. человек. Об этом в среду, 21 марта, сообщил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов в эфире телеканала "Россия-24. Самара".
"Такого масштабного голосования на общественные темы не было никогда. Мы воодушевлены таким результатом. Очевидно, что такой способ взаимодействия с общественностью показал эффективность. Мы впервые сделали так, что по общественным темам принимают решения не чиновники, а непосредственно люди, живущие на данных территориях", — отметил Виктор Кудряшов.
Он подчеркнул, что и сам список проектов, выносившихся на общественное голосование, определялся жителями на собраниях.
"Мы понимаем, что это стиль работы нового губернатора. Это то, что будет нас сопровождать, я уверен, долгие годы. Это в конечном итоге делается для людей. Я думаю, нас ожидают опросы еще по многим проектам", — поделился мнением первых заместитель председателя правительства региона.
Он выразил надежду, что подобные механизмы позволят создать в муниципалитетах "народную демократию" в вопросах, которые непосредственно касаются жителей — благоустройства и ЖКХ.
"Хотел бы поблагодарить людей за их активность. Задача власти их не подвести", — сказал Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
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Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет