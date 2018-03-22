В Большеглушицком районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком

В среду, 21 марта, в ДТП на территории Большеглушицкого района погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 20:00 на одной из трасс произошло столкновение двух автомобилей Lada Priora и большегруза, в результате чего погиб водитель легковушки. Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.