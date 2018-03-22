В Большеглушицком районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с грузовиком

В среду, 21 марта, в ДТП на территории Большеглушицкого района погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 20:00 на одной из трасс произошло столкновение двух автомобилей Lada Priora и большегруза, в результате чего погиб водитель легковушки. Две женщины-пассажиры вазовской автомашины и водитель фуры в аварии не пострадали.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !