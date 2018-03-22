Житель Новокуйбышевска с помощью поддельных платежных карт украл у работодателя почти 1 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела возбужденного следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", сотрудниками полиции выявлен факт изготовления поддельных платежных карт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, будучи работником одного из сетевых торговых предприятий, изготовил девять банковских карт платежной системы, которые оформил на подставных лиц. Впоследствии на эти банковские карты он перечислил 900 тыс. руб., принадлежащие торговому предприятию, на котором он работал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.