Житель Новокуйбышевска с помощью поддельных платежных карт украл у работодателя почти 1 млн рублей

В рамках расследования уголовного дела возбужденного следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении 41-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата", сотрудниками полиции выявлен факт изготовления поддельных платежных карт, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, будучи работником одного из сетевых торговых предприятий, изготовил девять банковских карт платежной системы, которые оформил на подставных лиц. Впоследствии на эти банковские карты он перечислил 900 тыс. руб., принадлежащие торговому предприятию, на котором он работал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.